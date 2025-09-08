20 новосибирских ученых получили премии мэрии за достижения в науке

20 новосибирских ученых удостоены премий мэрии за достижения в науке и инновациях. Каждому лауреату вручат по 100 тысяч рублей. Об этом пишет МК Новосибирск.
В список награжденных вошли представители ведущих вузов и научных центров города. Среди них сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета, НГТУ, НГУ, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, а также Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.
Особое место занимают ученые Сибирского отделения РАН — 11 исследователей отмечены за успехи в органической и твердотельной химии, механохимии, лазерной физике, цитологии, генетике и других направлениях.