20 новосибирских ученых получили премии мэрии за достижения в науке

Каждому лауреату вручат по 100 тысяч рублей.

20 новосибирских ученых удостоены премий мэрии за достижения в науке и инновациях. Каждому лауреату вручат по 100 тысяч рублей. Об этом пишет МК Новосибирск.

В список награжденных вошли представители ведущих вузов и научных центров города. Среди них сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета, НГТУ, НГУ, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, а также Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Особое место занимают ученые Сибирского отделения РАН — 11 исследователей отмечены за успехи в органической и твердотельной химии, механохимии, лазерной физике, цитологии, генетике и других направлениях.