Россиянам перечислили малоинформативные анализы, которые можно не сдавать

Ранее стало известно, что резкие колебания веса у людей старше 65 лет могут быть тревожным сигналом ускоренного снижения когнитивных функций. Согласно новому исследованию, когнитивные нарушения у пожилых людей с выраженными колебаниями веса встречались в два-четыре раза чаще, чем у тех, у кого вес был стабильным.