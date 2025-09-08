Россиянам перечислили малоинформативные анализы, которые можно не сдавать

С развитием медицины некоторые анализы стали малоинформативными. О том, какие из них можно не сдавать, рассказал сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.
Эксперт отметил, что каждый лабораторный тест требует отдельной оценки: речь идет не столько об устаревании, сколько о балансе между информативностью, ценой и риском ошибки.
В качестве примера он привел креатинин и цистатин-C: второй точнее определяет скорость клубочковой фильтрации, но стоит около тысячи рублей против 30 тысяч за креатинин, при этом способен выявить серьезные патологии и редко дает диагностические промахи.
По словам эксперта, С-реактивный белок не подходит в качестве универсального скринингового маркера из-за низкой специфичности. СОЭ он назвал пережитком, который давно заменяет развернутый общий анализ крови. Тест на гомоцистеин при сердечно-сосудистых рисках затруднителен, тогда как NT-proBNP эффективнее прогнозирует осложнения при сопоставимой стоимости.
Копрограмма, подчеркнул специалист, остается базовым исследованием, но ее информативность ограничена и требует технологического обновления.
— Сегодня общий анализ крови и мочи полностью автоматизирован, а фекальная микроскопия по-прежнему отстает: лишь недавно появились первые анализаторы кала, способные стандартизировать процедуру, — заключил Варивода в беседе с Газета.ru.
