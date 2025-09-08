В Красноярске открылось первое специализированное отделение для лечения лимфом

В Красноярской краевой больнице состоялось открытие нового специализированного отделения для пациентов с лимфомами.
Как сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев, это позволит вывести онкологическую помощь в регионе на принципиально новый уровень.
Ключевым преимуществом нового отделения станет применение передовых методов терапии. Для каждого пациента врачи будут разрабатывать индивидуальный протокол лечения на основе молекулярно-генетического анализа опухоли. Это обеспечит высокоточное воздействие на раковые клетки с помощью препаратов новейшего поколения.
Особое внимание уделено доступу к инновационным лекарствам. Благодаря участию медучреждения в международных клинических исследованиях, красноярские пациенты смогут получать терапию, которая ещё не зарегистрирована в России, но уже доказала свою эффективность в мировой практике.
Новое отделение рассчитано на 30 пациентов. Уже в ближайшее время на его базе планируется открытие крупного гематологического центра, который объединит стационарные и дневные койки. Следующей стратегической задачей, по словам специалистов, станет разработка программы по трансплантации костного мозга для взрослых пациентов непосредственно в Красноярске, что позволит отказаться от необходимости их отправки в столичные клиники.