В Красноярске открылось первое специализированное отделение для лечения лимфом

Новое отделение рассчитано на 30 пациентов. Уже в ближайшее время на его базе планируется открытие крупного гематологического центра, который объединит стационарные и дневные койки. Следующей стратегической задачей, по словам специалистов, станет разработка программы по трансплантации костного мозга для взрослых пациентов непосредственно в Красноярске, что позволит отказаться от необходимости их отправки в столичные клиники.