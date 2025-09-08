Медтех-эксперт Варивода: анализ на метилирование ДНК показывает реальный возраст

— Да, мы с августа начали выпуск реагентов и расходных материалов для анализаторов гликированного гемоглобина Lifotronic H8 и H9 (Китай) за счет локализации производства на базе «ДИАКОН-ДС». Все технологии партнера с нашей стороны соблюдаются, поэтому качество производимой продукции остается на высоком уровне. Просто сокращаются сроки поставок и финансовая экономия для отечественных клинико-диагностических лабораторий. Этот проект мы реализуем в рамках федеральной программы «Борьба с сахарным диабетом», которая рассчитана до 2030 года. Следующий этап — производство самих анализаторов гликированного гемоглобина Lifotronic H8 и H9 на нашей производственной базе.