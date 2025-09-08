Ричмонд
Стала известна дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Новосибирцам сообщили об отопительном сезоне-2025.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили о том, что отопительный сезон в Новосибирске начнется после 14 сентября, когда, по данным метеорологов, установится пятидневный период со среднесуточной температурой ниже восьми градусов.

Для ряда объектов, включая Родильный дом № 7 в Первомайском районе, тепло уже подключено.

Также отмечается, что управляющие компании могут подавать заявки на подключение домов раньше официального старта сезона, при условии согласия всех жильцов. Обычно заявки рассматриваются в течение двух дней, и, при наличии технической возможности, дома подключаются к отоплению.