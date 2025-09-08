В новых 14-этажных домах стартует отопительный сезон в Новосибирске

Помимо подключения отопления в домах, в Новосибирске прокладываются новые тепловые сети для ещё строящихся зданий.
В Новосибирске стартует первый отопительный сезон для 14 новых многоэтажных домов, а также социально значимых объектов: детского сада, школы, медицинского центра и гостиницы, о чём сообщает пресс-служба «СГК-Новосибирск».
Значительная часть работ по подключению была выполнена заблаговременно — пять домов получили доступ к отоплению уже в августе, до старта отопительного периода.
Помимо этого, в Калининском районе на улице Краузе, прокладываются новые тепловые сети для будущих жилых комплексов. Общая протяжённость новых труб составит 4,3 километра. Также работы ведутся на улице Подневича в районе микрорайона Клюквенный.