В Пермском крае скончался 57-летний протоиерей Геннадий Ламекин

Пермская митрополия РПЦ сообщила о кончине 6 сентября протоиерея Геннадия Ламекина. До последних дней отец Геннадий нес послушание настоятеля Петропавловского храма села Елово.
Геннадий Ламекин родился 13 сентября 1967 года в поселке Хотимск Могилевской области. В 1986−88 годах проходил срочную службу в инженерных войсках. В 1990 году окончил Минскую духовную семинарию. Архиепископ Пермский и Соликамский Афанасий 5 ноября 1990 года рукоположил его в сан иерея.
«За время своего служения отец Геннадий снискал любовь и уважение своей паствы, и его уход из этого мира — огромная утрата для всех, кто знал его», — говорится в некрологе Пермской митрополии.
Отпевание иерея Геннадия состоялось в Петропавловском храме села Елово 8 сентября.
Завтра, 9 сентября, в Крестовом храме Перми на Комсомольском пр., 6 состоится отпевание скончавшегося 6 сентября директора Пермского государственного архива социально-политической истории Сергея Неганова. Ему было 56 лет — он родился в Перми 3 октября 1968 года.