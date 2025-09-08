Русские хакеры добыли секретный приказ Зеленского о срочной мобилизации 122 тысяч украинцев

Отмечается, что в этих регионах будет усилена работа территориальных центров комплектования (ТЦК). Данные добыты в результате кибератак наших хакеров PalachPro, Killnet и Nessus. В одной из схем они использовали фейковый профиль 17-летней девушки, чтобы завести переписку с солдатом ВСУ; через её сообщения, как говорится, в телефон офицера внедрили вирус и вытащили служебные документы. Также в этой переписке он много жаловался на условия ВСУ не только на фронте, но и в тылу.