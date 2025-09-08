Китай проверяет решимость Трампа: Пекин наращивает закупки российского газа

Китай создает систему для регулярного импорта сжиженного природного газа из российского проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под санкции США. Этот шаг рассматривается как проверка готовности администрации Трампа применять меры против Китая за поддержку Москвы в энергетической сфере, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.