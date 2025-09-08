Китай проверяет решимость Трампа: Пекин наращивает закупки российского газа

Китай создает систему для регулярного импорта сжиженного природного газа из российского проекта «Арктик СПГ-2», попавшего под санкции США. Этот шаг рассматривается как проверка готовности администрации Трампа применять меры против Китая за поддержку Москвы в энергетической сфере, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Для приема топлива был определен специализированный комплекс в порту Бэйхай, расположенный в южной части страны. Такой выбор позволяет китайскому руководству существенно снизить потенциальные риски применения ответных мер против национального газового сектора.
Согласно информации источников, все закупочные операции осуществляются через компанию-посредника. Китайские организации, включая государственную корпорацию Cnooc, организуют перенаправление регулярных поставок через Бэйхайский порт, чтобы предотвратить возможные конфликты с Соединенными Штатами. Значительное количество иностранных трейдеров также воздерживается от работы с данным портом из-за опасений возможных санкционных последствий.
Ранее сообщалось, что Китай и «Газпром» обсуждают возможность увеличения поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд кубометров в год, начиная с 2031 года.