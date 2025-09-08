Власти ДНР рассказали об организации водоснабжения Донецка

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Водоснабжение жителей Донецка происходит в две смены, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
«На одну машину приходится по два-три водителя, и у нас ночная смена развозит воду по школам, детским садам и больницам, а дневные смены развоза — это развоз жителям. Итак, мы постараемся организовывать во всех городах Донецкой Республики», — заявил Чертков.
