Власти ДНР рассказали об организации водоснабжения Донецка

Врио главы правительства ДНР Чертков: водоснабжение Донецка происходит в 2 смены.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Водоснабжение жителей Донецка происходит в две смены, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

«На одну машину приходится по два-три водителя, и у нас ночная смена развозит воду по школам, детским садам и больницам, а дневные смены развоза — это развоз жителям. Итак, мы постараемся организовывать во всех городах Донецкой Республики», — заявил Чертков.

Десятый Восточный экономический форум проходил 3−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.