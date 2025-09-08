Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево вернул 700 тысяч потерпевшему

«Боглаев дал показания следствию, что когда он случайно узнал о случае обмана одного участника СВО в Шереметьево, то сам нашёл виновных и вернул деньги потерпевшему бойцу, около 700 тысяч рублей. Бойца по схеме напоили и сняли с его карты деньги, Боглаев нашёл его в бессознательном состоянии в отеле аэропорта», — рассказал защитник.