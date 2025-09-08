Ричмонд
Венесуэла намерена отправить 25 тысяч солдат на границу с Колумбией

Власти Венесуэлы планируют отправить на границу с Колумбией 25 тысяч военных. Об этом в понедельник, 8 сентября, заявил лидер страны Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

Кроме того, солдаты также отправятся на Карибское и Атлантическое побережье государства.

— Я отдал приказ о развертывании 25 тысяч мужчин и женщин Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования, — добавил президент в публикации.

По данным CNN, президент США Дональд Трамп, в свою очередь, рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. В администрации лидера полагают, что такие меры могут быть полезны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление власти Мадуро.

Министр обороны США Пит Хегсет в интервью Fox News также заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, охарактеризовав эту задачу как «крайне серьезную».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ.

