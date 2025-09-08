Ричмонд
ДТП в Новосибирской области: 607 пешеходов пострадали за 8 месяцев

Часто причиной ДТП становится именно невнимательность самих пешеходов.

За первые 8 месяцев 2025 года на дорогах региона зафиксировано 627 аварий с участием пешеходов. По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, эти происшествия привели к трагическим последствиям: 38 человек погибли, а 607 получили различные травмы.

В ГИБДД отмечают, что часто причиной дорожных происшествий становится именно невнимательность самих пешеходов. Многие участники движения пренебрегают элементарными правилами безопасности.

Ситуация требует особого внимания как от водителей, так и от пешеходов, чтобы избежать новых жертв на дорогах.