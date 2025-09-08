Новая горная тропа открылась в Бурабае

Как сообщает Kazakh Tourism, особенностью новой тропы станет превращение ее в интерактивную игру. Посетители могут пройти экотропу в формате квеста, используя QR-код, аудиогид и Telegram-бот.
Экотропа «Бөлектау» идет по красивой местности. Начинается у входной арки и заканчивается зоной отдыха с беседкой. Раньше этот участок считался самым крутым и опасным для туристов, а теперь по нему могут пройти все.
Мы хотели, чтобы у людей появилось современное, безопасное и красивое место для отдыха. Надеюсь, гости национального парка будут бережно относиться к нашей экотропе, созданной нашей командой с любовью и заботой.
По словам представителей нацкомпании, на маршруте есть стенды с информацией и QR-коды для аудиогида на трех языках. В нем рассказывается о легендах места.