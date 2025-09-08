Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

Жительница Курской области Валентина Ревина, оказавшаяся на территории Украины после вторжения Вооруженных сил Украины в приграничный регион, спустя год смогла связаться с родственниками.

Жительница Курской области Валентина Ревина, оказавшаяся на территории Украины после вторжения Вооруженных сил Украины в приграничный регион, спустя год смогла связаться с родственниками.

По ее словам, с августа 2024 года ее безуспешно разыскивал племянник — он обращался к людям в чатах и группах, но найти женщину оказалось сложно, так как она не выходила на связь и ни с кем не общалась. Только 8 августа 2025 года родственникам удалось установить местонахождение Ревиной.

Она уточнила, что большую часть этого времени жила одна. Зимой 2024 года россиянка переехала в интернат в Судже, так как ожидались холода и самостоятельно справляться с ними было бы невозможно, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны подтвердили информацию о том, что ВС РФ контролируют половину территории города Купянска. На опубликованном ведомством видео можно увидеть российских бойцов, которые находятся в центре города, а также в наиболее важных административных и промышленных зданиях.

В начале июля экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко вышла на связь и опровергла распространившиеся слухи о попадании в плен. Сообщения о якобы попадании в плен появились в украинских СМИ 3 июля.