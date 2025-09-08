Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

По ее словам, с августа 2024 года ее безуспешно разыскивал племянник — он обращался к людям в чатах и группах, но найти женщину оказалось сложно, так как она не выходила на связь и ни с кем не общалась. Только 8 августа 2025 года родственникам удалось установить местонахождение Ревиной.