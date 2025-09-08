Вывезенная на Украину россиянка вышла на связь только спустя год

Жительница Курской области Валентина Ревина, оказавшаяся на территории Украины после вторжения Вооруженных сил Украины в приграничный регион, спустя год смогла связаться с родственниками.
По ее словам, с августа 2024 года ее безуспешно разыскивал племянник — он обращался к людям в чатах и группах, но найти женщину оказалось сложно, так как она не выходила на связь и ни с кем не общалась. Только 8 августа 2025 года родственникам удалось установить местонахождение Ревиной.
Она уточнила, что большую часть этого времени жила одна. Зимой 2024 года россиянка переехала в интернат в Судже, так как ожидались холода и самостоятельно справляться с ними было бы невозможно, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны подтвердили информацию о том, что ВС РФ контролируют половину территории города Купянска. На опубликованном ведомством видео можно увидеть российских бойцов, которые находятся в центре города, а также в наиболее важных административных и промышленных зданиях.
В начале июля экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко вышла на связь и опровергла распространившиеся слухи о попадании в плен. Сообщения о якобы попадании в плен появились в украинских СМИ 3 июля.