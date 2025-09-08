В Новосибирске прошел митинг против блокировок мессенджеров

В Новосибирске 7 сентября у театра «Глобус» активисты Российской коммунистической партии (интернационалистов) организовали митинг с требованием снять ограничения на звонки через WhatsApp* и Telegram, а также отказаться от принудительного перехода на отечественное приложение МАХ.
На акцию собрались около 150 человек, включая студентов, горожан и политиков, пишет Сиб.фм.
Среди участников были Борис Надеждин, известный по участию в президентской кампании 2024 года, и местный политик Дмитрий Холявченко. Организатор Сергей Крупенько отметил высокую явку: «С плакатами было 50 человек».
По итогам митинга была принята резолюция с требованием к властям прекратить практику ограничения свободы слова и доступа к информации.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.