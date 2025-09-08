Мэр Лошкин о начале отопительного сезона в Челябинске: Если надо — включайтесь

Готовность Челябинска к отопительному сезону оценивают в 97%. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
При этом в некоторых домах возникли проблемы с бойлерами.
— Где-то еще не прошли собрания жильцов, пока они пройдут, пока дойдут деньги на ремонт бойлеров, уже следующий отопительный сезон наступит. Решения должны быть оперативными, привлекайте управляющие компании, должно быть полное понимание, что жители один на один со своей проблемой не останутся к наступлению холодов, — обратился к подчиненным мэр Алексей Лошкин.
Глава города также поручил заведующим детскими садами подавать заявки на досрочное включение отопления.
— До конца месяца будут потепления до +20. Пусть посмотрят по группам, если надо — включайтесь, — заявил Алексей Лошкин.
Напомним, в социальных учреждениях отопительный сезон разрешают начать досрочно. Но только по заявке от руководителя и при отсутствии текущих труб. В многоквартирные дома тепло подадут лишь после того, как среднесуточная температура воздуха на улице пять дней подряд не будет превышать +8 градусов.