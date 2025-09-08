Учения «Запад-2025» взбудоражили восточный фланг НАТО: Балтийские «тигры» рассказали об опасениях

Соседствующие с Россией страны готовятся к напряжённым дням. С 12 по 16 сентября 2025 года РФ совместно с Белоруссией проведёт военные учения «Запад-2025». Это первые крупные манёвры после начала конфликта на Украине в 2022 году. Учения пройдут недалеко от границ Польши и Литвы. Издание Politico пишет, что Россия отрабатывает возможное противостояние с НАТО.