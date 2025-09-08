Учения «Запад-2025» взбудоражили восточный фланг НАТО: Балтийские «тигры» рассказали об опасениях

Соседствующие с Россией страны готовятся к напряжённым дням. С 12 по 16 сентября 2025 года РФ совместно с Белоруссией проведёт военные учения «Запад-2025». Это первые крупные манёвры после начала конфликта на Украине в 2022 году. Учения пройдут недалеко от границ Польши и Литвы. Издание Politico пишет, что Россия отрабатывает возможное противостояние с НАТО.
Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас подчеркнул, что Литва и её союзники серьёзно относятся к этим манёврам. Они готовы следить за ситуацией и реагировать, если потребуется. Профессор Вильнюсского университета Томас Янелюнас отметил, что НАТО внимательно наблюдает за учениями. Альянс опасается, что Россия может готовить новые шаги в конфликте, возможно, в Прибалтике.
Запад использует учения для оценки состояния российской армии после трёх лет боевых действий на Украине. Представители НАТО заявили, что прямой угрозы для альянса нет, но они остаются бдительными.
Ранее президент России Владимир Путин опроверг любые слухи, что РФ якобы намерена нападать на страны Европы и НАТО. Российский лидер назвал подобные утверждения бредом и ложью. Глава государства уточнил, что распространяющие это люди сами не верят в подобное.