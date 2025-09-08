С начала года с пермяков взыскали более 24 миллионов за неоплаченную парковку

Должники, которые не проявили сознательности и не оплатили штраф в установленный срок, столкнулись с мерами принудительного исполнения. К ним применялась штрафная санкция в виде исполнительского сбора, которая удваивала размер задолженности, также аресту подвергались их счета в банках.