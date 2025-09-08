С начала года с пермяков взыскали более 24 миллионов за неоплаченную парковку

С января по август на исполнении в ГУФССП России по Пермскому краю находилось 23,5 тысячи исполнительных производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку транспортных средств, вынесенных административной комиссией Пермского края, города Перми. Общая сумма задолженности безответственных водителей составила более 35,5 млн рублей.
В результате работы судебных приставов окончено и прекращено порядка 17 тысяч исполнительных производств данной категории. В местный бюджет взыскано и перечислено свыше 24 млн рублей.
Должники, которые не проявили сознательности и не оплатили штраф в установленный срок, столкнулись с мерами принудительного исполнения. К ним применялась штрафная санкция в виде исполнительского сбора, которая удваивала размер задолженности, также аресту подвергались их счета в банках.
Во избежание неприятных ситуаций пермякам настоятельно рекомендуют систематически проверять себя на наличие долговых обязательств на официальном сайте ведомства. Личный кабинет стороны исполнительного производства на портале Госуслуг позволит гражданину направлять многие документы, в том числе заявления, ходатайства, электронно, без личного посещения судебного пристава.
Напомним, что штрафы за неоплаченную парковку в Перми установлены Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Согласно нормативно-правовому акту, за невнесение платы за пользование платными парковками граждане наказываются штрафом в размере 1 тысячи рублей. За повторное аналогичное правонарушение в течение года уплачивается штраф в двойном размере.