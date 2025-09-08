Ричмонд
В Ростовской области за сутки пожарные потушили 23 возгорания

В Ростовской области за сутки произошло 14 возгораний и девять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 7 сентября было ликвидировано 23 возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.

Всего огнеборцы потушили девять техногенных пожаров и 14 возгораний сухой растительности. Также спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего в этих выездах было задействовано 128 сотрудников и 32 единицы спецтехники.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в доме на проспекте Ворошиловском загорелась квартира на третьем этаже. Прибывшие огнеборцы вывели из задымленного подъезда 35 человек. А в ходе тушения обнаружили в квартире тело 45-летнего мужчины. Причину ЧП будут устанавливать инспекторы госпожнадзора.

