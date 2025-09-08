В Ростовской области за сутки пожарные потушили 23 возгорания

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в доме на проспекте Ворошиловском загорелась квартира на третьем этаже. Прибывшие огнеборцы вывели из задымленного подъезда 35 человек. А в ходе тушения обнаружили в квартире тело 45-летнего мужчины. Причину ЧП будут устанавливать инспекторы госпожнадзора.