Ещё один трамвайный маршрут в Нижнем временно закрывают

Первоначально реконструкция перегонов Соцгород-1 и Соцгород-2 была намечена на 2026 год. Однако, в связи с завершением работ на участке Малышево — Гнилицы, было принято решение о переброске освободившихся бригад рабочих на новый объект, с целью ускорения процесса замены рельсов в Автозаводском районе.