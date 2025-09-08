Ричмонд
Ещё один трамвайный маршрут в Нижнем временно закрывают

С сегодняшнего дня, 8 сентября, в Нижнем Новгороде временно прекращает работу трамвайный маршрут № 12.

Это решение обусловлено началом масштабных работ по реконструкции трамвайных путей на участках между остановками «Соцгород-1» и «Соцгород-2», сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Трамвай № 12, соединяющий «52-й квартал» и «улицу Строкина», был запущен сравнительно недавно — 13 января. Его график движения был специально разработан с учетом расписания занятий в школах, расположенных в северо-западной части Соцгорода.

Первоначально реконструкция перегонов Соцгород-1 и Соцгород-2 была намечена на 2026 год. Однако, в связи с завершением работ на участке Малышево — Гнилицы, было принято решение о переброске освободившихся бригад рабочих на новый объект, с целью ускорения процесса замены рельсов в Автозаводском районе.