Ещё один трамвайный маршрут в Нижнем временно закрывают

Это решение обусловлено началом масштабных работ по реконструкции трамвайных путей на участках между остановками «Соцгород-1» и «Соцгород-2», сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
Трамвай № 12, соединяющий «52-й квартал» и «улицу Строкина», был запущен сравнительно недавно — 13 января. Его график движения был специально разработан с учетом расписания занятий в школах, расположенных в северо-западной части Соцгорода.
Первоначально реконструкция перегонов Соцгород-1 и Соцгород-2 была намечена на 2026 год. Однако, в связи с завершением работ на участке Малышево — Гнилицы, было принято решение о переброске освободившихся бригад рабочих на новый объект, с целью ускорения процесса замены рельсов в Автозаводском районе.