Полиция в США прекратила охранять Камалу Харрис из-за возмущения общественников

Полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность бывшего вице-президента и кандидата от демократов на пост президента США Камалы Харрис после возмущения общественников. Об этом пишет газета The Los Angeles Times.
Утверждается, что 6 сентября местных полицейских отстранили от охраны Харрис.
До этого редакторы газеты сообщили, что безопасность экс-кандидата временно обеспечивают как минимум 12 сотрудников городской полиции после того, как президент США Дональд Трамп лишил Харрис государственной охраны.
Издание подвергло это решение критике. Аналогичную позицию заняла Лига защиты полиции Лос-Анджелеса, назвавшая «безумием» отвлечение сил от защиты горожан ради обеспечения безопасности политика-мультимиллионера, говорится в публикации.
Ранее стало известно, что проигрыш Дональду Трампу на выборах не остановил Камалу Харрис. Американка намерена продолжить политическую деятельность, а также рассмотреть возможность вновь участвовать в выборах в 2028 году. По данным американских СМИ, Харрис также собирается претендовать на пост губернатора в ее родном штате Калифорния.