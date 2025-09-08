Полиция в США прекратила охранять Камалу Харрис из-за возмущения общественников

Ранее стало известно, что проигрыш Дональду Трампу на выборах не остановил Камалу Харрис. Американка намерена продолжить политическую деятельность, а также рассмотреть возможность вновь участвовать в выборах в 2028 году. По данным американских СМИ, Харрис также собирается претендовать на пост губернатора в ее родном штате Калифорния.