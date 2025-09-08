В Перми прошел показ фильма «Беслан. Память» для школьников с обсуждением правил безопасности в экстренных ситуациях

3 сентября для учеников школ города Перми в социальном кинозале ЦД «Родина» был проведен показ фильма «Беслан. Память». Этот документальный фильм, посвящённый трагическим событиям в Беслане, стал важным шагом в воспитании молодежи, позволяя осознать масштабы человеческой трагедии и значимость памяти о ней.
После просмотра фильма прошла беседа, на которой представители фонда «Добровольцы Донбасса» обсуждали с детьми действия в экстренных ситуациях. Поднимали вопросы о том, как вести себя при угрозе жизни, что делать в случае чрезвычайных происшествий. Этот аспект обучения оказался не менее важным, чем сама память о трагедии.
Мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, позволяя новым поколениям осознавать важность памяти о трагедиях прошлого и одновременно учиться действовать по правилам безопасности. Это необходимо для того, чтобы вырастить осознанное и ответственное общество. Обсуждение тем, связанных с насилием и его последствиями, — шаг к тому, чтобы наши дети могли создавать мир, в котором такие страшные события останутся лишь уроком истории.