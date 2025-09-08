Ричмонд
В Узбекистан прибыл Президент FIFA — цель визита

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана в республику с рабочим визитом прибыл Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола РУз.

Источник: Пресс-служба Ассоциация футбола Узбекистана

Делегацию FIFA в международном аэропорту Ташкента встретили министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов, вице-президент Олимпийского совета Азии, первый зампред Национального олимпийского комитета Отабек Умаров, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов и другие официальные лица.

Цель визита Джанни Инфантино — обсуждение проектов по дальнейшему развитию футбола в Узбекистане, знакомство с деятельностью Национального футбольного центра, а также посещение финального матча турнира CAFA Nations Cup 2025.

Напомним, что международный футбольный турнир CAFA Nations Cup 2025 проходит в Таджикистане и Узбекистане с 29 августа по 8 сентября.

Финальный матч сборной Узбекистана против команды Ирана состоится сегодня, 8 сентября на стадионе «Олимпик» в Ташкенте. Время начала игры — 19.30.

В этот же день за третье место поборются Индия и Оман в таджикистанском Гиссаре.