За что могут отключить газ?

Газовая служба обязана отправить письменные уведомления: первое — за 40 дней, второе — минимум за 20 дней до предполагаемого отключения.
"Газ могут отключить, если период неоплаты или неполной оплаты составляет два месяца и более, — объясняет юрист Анна Жилкина. — Есть и другие основания, например: отсутствие договора на техническое обслуживание (ТО) газового оборудования; недопуск специалистов для проверки и устранения неисправностей; самовольные изменения в системе газоснабжения; истечение срока годности газового оборудования. И, конечно, при угрозе аварии, утечек газа или несчастного случая газ отключается немедленно.
Важно знать, что абонента об отключении (не аварийном) письменно предупредят. Газовая служба обязана отправить письменные уведомления (первое — за 40 дней, второе — минимум за 20 дней до предполагаемого отключения).
Если собственники продолжают уклоняться от проверки газового оборудования или от устранения выявленных нарушений, то могут приостановить подачу газа на стояк или подъезд.
Без предварительного уведомления газ отключают при неправильном переустройстве ВКГО, невыполнении предписания жилищной инспекции. При отключении газа составляется акт в двух экземплярах. Вы имеете право не подписывать акт, тогда в нём сделают отметку с указанием причины отказа. Можно изложить особое мнение или приобщить к акту свои возражения в письменной форме. Но лучше не доводить до такой меры, ведь все расходы по приостановлению и возобновлению подачи газа оплачивает абонент".