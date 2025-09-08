За что могут отключить газ?

Без предварительного уведомления газ отключают при неправильном переустройстве ВКГО, невыполнении предписания жилищной инспекции. При отключении газа составляется акт в двух экземплярах. Вы имеете право не подписывать акт, тогда в нём сделают отметку с указанием причины отказа. Можно изложить особое мнение или приобщить к акту свои возражения в письменной форме. Но лучше не доводить до такой меры, ведь все расходы по приостановлению и возобновлению подачи газа оплачивает абонент".