В Новосибирске состоялся Международный фестиваль «Немецкая слобода»

В первый день в Российско-Немецком Доме прошли дискуссии, языковой практикум и концерт в зоопарке. Важным этапом стало подписания соглашения с районами Алтайского и Омской областей. Во второй день гости в парке «Берёзовая роща» познакомились с выставками ремёсел, побывали на концерте и поучаствовали в мастер-классах и дегустации немецкой кухни.