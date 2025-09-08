Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске состоялся Международный фестиваль «Немецкая слобода»

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах и познакомились с немецкой культурой.

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах и познакомились с немецкой культурой.

В Новосибирске прошёл юбилейный Х Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода», собравший российских немцев из разных регионов России и СНГ, о чём сообщает Сиб.фм.

В этом году фестиваль был посвящён Году защитника Отечества. Участники обсуждали сохранение культуры и языка, межнациональное сотрудничество.

В первый день в Российско-Немецком Доме прошли дискуссии, языковой практикум и концерт в зоопарке. Важным этапом стало подписания соглашения с районами Алтайского и Омской областей. Во второй день гости в парке «Берёзовая роща» познакомились с выставками ремёсел, побывали на концерте и поучаствовали в мастер-классах и дегустации немецкой кухни.

Организаторы отметили, что фестиваль укрепил межнациональные связи и стал площадкой для диалога культур.