В Новосибирске состоялся Международный фестиваль «Немецкая слобода»

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах и познакомились с немецкой культурой.
В Новосибирске прошёл юбилейный Х Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода», собравший российских немцев из разных регионов России и СНГ, о чём сообщает Сиб.фм.
В этом году фестиваль был посвящён Году защитника Отечества. Участники обсуждали сохранение культуры и языка, межнациональное сотрудничество.
В первый день в Российско-Немецком Доме прошли дискуссии, языковой практикум и концерт в зоопарке. Важным этапом стало подписания соглашения с районами Алтайского и Омской областей. Во второй день гости в парке «Берёзовая роща» познакомились с выставками ремёсел, побывали на концерте и поучаствовали в мастер-классах и дегустации немецкой кухни.
Организаторы отметили, что фестиваль укрепил межнациональные связи и стал площадкой для диалога культур.