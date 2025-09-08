Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на ремонтируемых трамвайных путях

С иском в суд обратилась 45-летняя жительница Перми. Переходя дорогу на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина, она споткнулась о срез асфальта, снятый рабочими, осуществляющими реконструкцию трамвайных путей. В результате падения гражданка сильно ушибла колени. Пострадавшей потребовалось лечение, неделю она провела на больничном. Но и в дальнейшем последствия травмы давали о себе знать болевыми ощущениями во время перемены погоды. Женщина просила взыскать с виновников происшествия компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.