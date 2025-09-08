Судебные приставы помогли пермячке получить компенсацию за падение на ремонтируемых трамвайных путях

С подрядчика, не обеспечившего безопасность пешеходов, взыскана компенсация морального вреда.
С иском в суд обратилась 45-летняя жительница Перми. Переходя дорогу на перекрёстке улиц Борчанинова и Ленина, она споткнулась о срез асфальта, снятый рабочими, осуществляющими реконструкцию трамвайных путей. В результате падения гражданка сильно ушибла колени. Пострадавшей потребовалось лечение, неделю она провела на больничном. Но и в дальнейшем последствия травмы давали о себе знать болевыми ощущениями во время перемены погоды. Женщина просила взыскать с виновников происшествия компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
Изучив все обстоятельства дела, суд усмотрел наличие обоюдной вины сторон в произошедшем. Подрядчик не принял надлежащие меры по обеспечению безопасности граждан и не оградил ремонтируемый пешеходный переход через трамвайные пути, а потерпевшая не проявила должной внимательности и осмотрительности при пересечении проезжей части. Иск гражданки удовлетворили, но снизили размер заявленных требований до 30 тысяч рублей.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о штрафных санкциях за неисполнение решения суда в установленный законом срок. Также в целях обеспечения взыскания задолженности судебным приставом был наложен арест на банковские счета юридического лица.
Принятых мер оказалось достаточно для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Вся сумма компенсации была перечислена на депозитный счет отдела и впоследствии направлена взыскательнице.