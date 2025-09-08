Ричмонд
Новый бассейн в микрорайоне Северный готов к приемке

В жилом районе Северный завершено строительство нового многофункционального плавательного комплекса.

В настоящее время объект переходит на этап приемочных процедур, сообщает городской департамент градостроительства.

С 9 сентября оценку соответствия строительным нормам и правилам начнут специалисты Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. После успешного прохождения этой проверки и ввода в эксплуатацию комплекс будет передан в ведение краевого учреждения «Красспорт».

Инфраструктура нового учреждения включает в себя отдельные бассейны для взрослых и детей, два хаммама, современный тренажерный зал, а также шахматно-шашечный клуб. Для комфорта посетителей предусмотрены просторные раздевалки, душевые и комната для детского досуга.

Параллельно продолжается народное голосование по выбору названия для нового спортивного объекта. Окончательные результаты планируется подвести уже на этой неделе.