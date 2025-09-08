Новые зацепки появились в деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man

Новые версии и зацепки появились у сотрудников правоохранительных органов в деле об убийстве россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США. Об этом в понедельник, 8 сентября, рассказала блогер София Щербакова, которая была с убитым в одной компании.