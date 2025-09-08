Новые зацепки появились в деле об убийстве россиянина на фестивале Burning Man

Новые версии и зацепки появились у сотрудников правоохранительных органов в деле об убийстве россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man в США. Об этом в понедельник, 8 сентября, рассказала блогер София Щербакова, которая была с убитым в одной компании.
Многие американские СМИ активно освещают тему. Издание The Hollywood Reporter побеседовало с одной из участниц фестиваля. По ее словам, на мероприятии произошла странная встреча с «женщиной в красном платье».
Незнакомка остановила группу фанатов, после чего сообщила, что «кто-то истекает кровью в ее палатке и, возможно, мертв». Молодые люди поинтересовались у женщины, проверяла ли он пульс у человека. Та ответила, что «не хотела его трогать».
Затем группа сообщила о случившемся в полицию. Собеседница журнала утверждает, что женщина при этом выглядела очень спокойной. Она описала незнакомку так: «Израильтянка, на вид лет 50−60», добавили в издании.
Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени) в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. По предварительной версии, он был убит.