В Омске задержано больше половины авиарейсов

Сегодня, 8 сентября, в Омске произошли масштабные задержки авиарейсов. Из 13 запланированных к вылету до 11:00 часов рейсов задержались 7, что составляет более половины от общего числа. Наиболее сложной ситуацией оказалось авиасообщение с Москвой.
Три самолета, следовавшие в столицу, не смогли отправиться вовремя. Рейсы авиакомпаний «Победа» и S7 Airlines задержались на 35 и 40 минут соответственно. Однако самый длительный простой зафиксирован у лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, который должен был вылететь в 6:30, отправится в Москву только в 17:30, что составляет задержку в десять с половиной часов.
Кроме того, были отложены вылеты в другие города России. Рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга задержан на 20 минут, а самолет до Сочи от компании «Смартавиа» опоздал на 41 минуту. Также были зафиксированы задержки рейсов в Новосибирск (на 50 минут) и Уфу (на 1 час 15 минут).
Пассажиров просят уточнять актуальное время вылета через справочную службу аэропорта или официальные сайты авиакомпаний.