В Омске задержано больше половины авиарейсов

Три самолета, следовавшие в столицу, не смогли отправиться вовремя. Рейсы авиакомпаний «Победа» и S7 Airlines задержались на 35 и 40 минут соответственно. Однако самый длительный простой зафиксирован у лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет, который должен был вылететь в 6:30, отправится в Москву только в 17:30, что составляет задержку в десять с половиной часов.