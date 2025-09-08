Белоруска Соболенко вошла в топ-3 теннисисток по призовым, победив на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в Открытом чемпионате США по теннису вошла в топ-3 по суммам заработанных призовых выплат.
Так, победа на US Open принесла первой ракетке мира пять миллионов долларов. В сумме за сезон белоруска заработала более 12 миллионов долларов, за всю карьеру — более 42 миллионов долларов.
По данному параметру белоруске удалось обогнать почти всех в женском теннисе. Выше Арины Соболенко по призовым выплатам сейчас остаются только сестры Уильямс.
Еще белоруска Арина Соболенко поразила платьем на чемпионской фотосессии US Open.