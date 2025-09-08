Shot: Лада Дэнс задолжала более 500 тысяч рублей за услуги ЖКХ

У певицы Лады Дэнс накопился крупный долг по коммунальным платежам — сумма превысила полмиллиона рублей. По данным Shot, артистка уже восемь лет не вносит оплату за услуги ЖКХ в своей московской квартире, расположенной в историческом доме на Мясницкой улице.
Авторы канала уточняют, что последний платеж за жилье она сделала в июне 2017 года. Сейчас задолженность составляет 515 937 рублей.
Речь идет о просторной трехкомнатной квартире площадью 150 квадратных метров, которую Лада Дэнс приобрела в конце 1990-х. Сегодня стоимость такой недвижимости на пятом этаже исторического здания оценивается примерно в 110 миллионов рублей. Дом был возведен в начале XX века по заказу Строгановского училища и в мае 2024 года получил статус объекта культурного наследия.
Кроме того, певице принадлежит еще один дорогой объект — особняк площадью почти 579 квадратных метров в деревне Подушкино Московской области. Его она также купила в 1999 году, а сейчас стоимость такой недвижимости может достигать 300 миллионов рублей, передает Telegram-канал.
В августе судебные приставы попытались взыскать с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева задолженность по коммунальным платежам в размере 21 тысячи рублей, но им не удалось это сделать. Они получили материалы от мирового судьи Астрахани, где говорилось, что актер просрочил оплату задолженности по платежам за газ, тепло и электричество.