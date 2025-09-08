Shot: Лада Дэнс задолжала более 500 тысяч рублей за услуги ЖКХ

Кроме того, певице принадлежит еще один дорогой объект — особняк площадью почти 579 квадратных метров в деревне Подушкино Московской области. Его она также купила в 1999 году, а сейчас стоимость такой недвижимости может достигать 300 миллионов рублей, передает Telegram-канал.