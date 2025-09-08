8 сентября в Воронеже перекроют движение у стадиона из-за матча

8 сентября воронежский «Факел» примет на своем поле тульский «Арсенал». Из-за матча изменят организацию движения вокруг стадиона.
Как сообщили в управлении дорожного хозяйства, с 12.00 до 22.30 запретят парковку и остановку на участках улицы Домостроителей (от ул. Ворошилова до ул. Пешестрелецкой) и Маршака (от ул. Домостроителей до ул. Героев Сибиряков).
В это же время перекроют движение транспорта на участке улицы Маршака — от дома № 18а до пересечения с улицей Домостроителей.
На время перекрытия будет скорректирован путь следования некоторых автобусных маршрутов:
№№ 12, 54, 72 проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
— № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
— № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
— № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
— № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
— №№ С70,20, 40, 70, 88, 52 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.