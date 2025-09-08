Добровольческая бригада «Невский» получила новейшие танки Т-90М «Прорыв»

Разведывательно-штурмовая бригада имени Невского добровольческого корпуса, входящего в состав «Южной» группировки войск, получила партию новейших танков Т-90М «Прорыв».
Как отметил начальник автобронетанковой службы бригады с позывным Кубань, в настоящее время машины готовят к боевому применению.
«Мы назвали танки в честь наших погибших танкистов: Кос и Чегем. Их позывные нанесены на борта машин», — отметил командир танкового батальона с позывным Тор в комментарии информагентству ТАСС.
Кос был командиром танка и погиб летом прошлого года, а Чегем занимал пост замкомандира танкового батальона и погиб в сентябре 2023-го.
К слову, американский журнал Military Watch Magazine ранее обратил внимание на то, что Россия в три раза увеличила производство танков Т-90 с началом спецоперации на Украине.