Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Добровольческая бригада «Невский» получила новейшие танки Т-90М «Прорыв»

Боевые машины назвали в честь погибших танкистов: Кос и Чегем.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательно-штурмовая бригада имени Невского добровольческого корпуса, входящего в состав «Южной» группировки войск, получила партию новейших танков Т-90М «Прорыв».

Как отметил начальник автобронетанковой службы бригады с позывным Кубань, в настоящее время машины готовят к боевому применению.

«Мы назвали танки в честь наших погибших танкистов: Кос и Чегем. Их позывные нанесены на борта машин», — отметил командир танкового батальона с позывным Тор в комментарии информагентству ТАСС.

Кос был командиром танка и погиб летом прошлого года, а Чегем занимал пост замкомандира танкового батальона и погиб в сентябре 2023-го.

К слову, американский журнал Military Watch Magazine ранее обратил внимание на то, что Россия в три раза увеличила производство танков Т-90 с началом спецоперации на Украине.