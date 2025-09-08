Ричмонд
Тишковец объяснил, чем опасен накрывший Подмосковье радиационный туман

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что утром в понедельник, 8 сентября, в отдельных районах Московской области наблюдались радиационные туманы. По его словам, опасное явление фиксировалось в Клину, Волоколамске и Дмитрове, где влажность достигала почти 100 процентов, а видимость снижалась до нескольких сотен метров.

Синоптик объяснил, что радиационные туманы возникают в безоблачные ночи, когда земная поверхность интенсивно излучает тепло и охлаждается, а прилегающий слой воздуха остывает. При высокой влажности воздуха образуется плотный туман, который может ухудшать видимость и создавать повышенный риск для водителей и пешеходов.

Тишковец отметил, что такие туманы чаще формируются в низинах, куда стекает более холодный воздух, и с высоты полета выглядят как пятна. Он подчеркнул, что рассеиваются они обычно после восхода солнца из-за прогрева и усиления ветра. В большинстве случаев это происходит не позднее чем через три часа после появления.

Эксперт добавил, что радиационный туман не связан с опасными радиоактивными веществами, однако его плотность и низкая видимость делают передвижение по дорогам особенно рискованным. В своем Telegram-канале специалист рекомендовал гражданам соблюдать осторожность и ограничить передвижение в период действия тумана.

Ранее Тишковец рассказал, что заморозки и радиационные туманы накрыли европейскую территорию России. По его словам, в ночь с 4 на 5 сентября температура воздуха в столице понизилась до плюс 10,5 градуса.