Трое уральцев получили государственные награды по указу президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда уральцев государственными наградами Российской Федерации. Документ, датированный 3 сентября, отмечает заслуги специалистов в разных отраслях — от медицины до машиностроения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
Так, медалью Луки Крымского за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения награждён медицинский брат санатория-профилактория «Талица» Свердловской железной дороги Андрей Кузовников.
За вклад в развитие транспортной системы награжден медалью «За развитие железных дорог» получил Игорь Налимов, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на станции Егоршино.
Высокого звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоен генеральный директор ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» Алексей Бегунов. Этой награды он удостоен за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения.
Все награды присуждены за многолетнюю добросовестную работу и профессиональные заслуги в соответствующих отраслях.