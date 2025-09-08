Трое уральцев получили государственные награды по указу президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда уральцев государственными наградами Российской Федерации. Документ, датированный 3 сентября, отмечает заслуги специалистов в разных отраслях — от медицины до машиностроения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.