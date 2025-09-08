Ричмонд
Тотальный контроль: молдавская полиция обсуждает блокировку соцсетей накануне выборов

Глава полиции Виорел Чернэуцану заявил о необходимости технических мер против соцсетей и мессенджеров, но на вопрос о блокировке ответил уклончиво.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Молдовы применит в отношении социальных сетей и мессенджеров, используемых якобы для передачи команды за кого голосовать на парламентских выборах, меры, «чтобы они не могли коммуницировать — это уже технические аспекты, которые надо обеспечить в ходе последующего процесса», сказал Виорел Чернэуцану.

На уточняющий вопрос, значит ли это блокирование соцсетей и мессенджеров в Молдове, генерал от прямого ответа ушёл.

Он посетовал, что администрация Telegram не реагирует на запросы Кишинёва, хотя в прошлом году на президентских выборах отношение со стороны команды мессенджера было совершенно иным.