Тотальный контроль: молдавская полиция обсуждает блокировку соцсетей накануне выборов

Полиция Молдовы применит в отношении социальных сетей и мессенджеров, используемых якобы для передачи команды за кого голосовать на парламентских выборах, меры, «чтобы они не могли коммуницировать — это уже технические аспекты, которые надо обеспечить в ходе последующего процесса», сказал Виорел Чернэуцану.
На уточняющий вопрос, значит ли это блокирование соцсетей и мессенджеров в Молдове, генерал от прямого ответа ушёл.
Он посетовал, что администрация Telegram не реагирует на запросы Кишинёва, хотя в прошлом году на президентских выборах отношение со стороны команды мессенджера было совершенно иным.