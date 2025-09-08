СК предъявил обвинение агенту СБУ Гедзику по делу об убийстве Кириллова

Следствие предъявило обвинение новому фигуранту Андрею Гедзику* по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства документы.
Следователи установили причастность гражданина Украины и агента СБУ Гедзика к совершенному теракту. Его обвиняют в участии в террористическом сообществе, совершении теракта, контрабанде взрывных устройств, их приобретении, хранении и ношении. Фигурант объявлен в розыск.
Остальным обвиняемым — Курбонову*, Точиеву*, Падиеву* и Сафаряну* — предъявлено новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.
Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате теракта утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в стоявший около подъезда дома самокат.
Исполнителем теракта оказался Ахмаджон Курбонов, завербованный спецслужбами Украины. За совершение преступления ему обещали 100 тыс. долларов и выезд в Европу. По версии СК РФ, комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова арендовали Рамазан Падиев и Батухан Точиев. Они же получали для него деньги от куратора.
* Внесены в список террористов и экстремистов.