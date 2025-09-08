Омичей приглашают принять участие в осеннем субботнике

В Омской области началась ежегодная всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», которая продлится до 27 сентября. В этот период неравнодушные жители региона смогут присоединиться к уборке общественных территорий, чтобы очистить их от накопившегося мусора и внести вклад в озеленение городов.
Особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий многоквартирных домов. Организаторы призывают горожан не оставаться в стороне и вместе сделать Омск чище и комфортнее для жизни.
Акция охватывает почти все города России. Ежегодно более 5 миллионов человек принимают участие в генеральной уборке, собирая мусор, убирая засохшие листья и высаживая новые деревья и кустарники. Объединяя усилия, участники акции становятся настоящими «зелеными пионерами», которые своим примером вдохновляют других следить за чистотой родного края.