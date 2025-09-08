Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей приглашают принять участие в осеннем субботнике

Всероссийская экологическая инициатива «Зеленая Россия» стартовала в Омской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области началась ежегодная всероссийская экологическая акция «Зеленая Россия», которая продлится до 27 сентября. В этот период неравнодушные жители региона смогут присоединиться к уборке общественных территорий, чтобы очистить их от накопившегося мусора и внести вклад в озеленение городов.

Особое внимание уделяется благоустройству прилегающих территорий многоквартирных домов. Организаторы призывают горожан не оставаться в стороне и вместе сделать Омск чище и комфортнее для жизни.

Акция охватывает почти все города России. Ежегодно более 5 миллионов человек принимают участие в генеральной уборке, собирая мусор, убирая засохшие листья и высаживая новые деревья и кустарники. Объединяя усилия, участники акции становятся настоящими «зелеными пионерами», которые своим примером вдохновляют других следить за чистотой родного края.