В минкульте назвали самый популярный среди туристов город региона

«Море — это, вне всякого сомнения, бонус в Калининградской области, особенно если брать весь тур сезона, не только лето. И когда я говорю о том, что море — это бонус, я, конечно же, имею в виду возможность покупаться и позагорать на море. Понятно, что в летнее время к морю едет гораздо больше людей, и они стараются остановиться в наших прибрежных курортных городах. Но самым популярным всё равно у нас по размещению остается Калининград, потому что у нас очень хорошая логистика. Из Калининграда можно одновременно ходить по достопримечательностям, по музеям в городе и также спланировать свою поездку на море и спланировать поездку на восток области. Поэтому культурно-познавательный туризм все равно остается доминирующим. Ещё раз подчеркну, особенно если взять весь год целиком, а не только летний высокий сезон», — сказал Ермак. Он добавил, что в тройку самых популярных городов вошли также Зеленоградск и Светлогорск.