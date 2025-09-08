День города отметят во всех школах Челябинска

Первые акции, приуроченные к празднику, стартовали ещё летом. На улицах прошла серия джазовых концертов под лозунгом «Какой удивительный мир», а в начале сентября в центре города состоялся фестиваль «Челябинск читающий». Немало событий прогремело в парках в минувшие выходные — кинопоказы, развлечения, выставки. В первых мероприятиях ко Дню рождения Челябинска приняли участие порядка шести тысяч человек, и масштаб не намерен снижаться. Впереди ожидаются спортивные состязания, культурные акции, парады и, конечно, праздничный концерт при участии Валерии и Дмитрия Певцова. Его ведущим станет известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.