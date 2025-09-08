В Омске на популярной АЗС выросли цены на бензин

С 5 сентября 2025 года на одной из крупнейших сетей автозаправочных станций Омска — «Газпромнефть» — произошло повышение цен на топливо. Стоимость бензина увеличилась на 20−30 копеек за литр. Остальные крупные сети города пока сохранили прежние цены.
Согласно обновленному прайсу «Газпромнефти», стоимость АИ-92 теперь составляет 54,55−55,52 рубля за литр (ранее — 54,35−55,32 рубля). Цена на АИ-95 выросла до 59,06−60,01 рубля (было 58,86−59,81 рубля). Также подорожали премиальные марки топлива: G-95 теперь стоит 60,06−61,01 рубля, а G-100 — 77,30−77,75 рубля за литр.
На других заправках Омска цены остались на уровне начала сентября. Например, в сети «Топлайн» литр АИ-92 стоит 54,9−55,9 рубля, АИ-95 — 59,4−60,4 рубля. На АЗС «Татнефть» АИ-92 предлагают по 54,9−55,1 рубля, а АИ-95 — по 59,4−59,95 рубля. В сети «ТрансСиб» цена на АИ-92 составляет 54,7 рубля, а на АИ-95 — 59,2 рубля. На заправках «Юнигаз» действуют следующие расценки: АИ-92 UNI — 55,42 рубля, АИ-92 «Евро» — 54,87 рубля, АИ-95 UNI — 60,37 рубля, АИ-98 UNI — 75,92 рубля.
