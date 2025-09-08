В Омске на популярной АЗС выросли цены на бензин

На других заправках Омска цены остались на уровне начала сентября. Например, в сети «Топлайн» литр АИ-92 стоит 54,9−55,9 рубля, АИ-95 — 59,4−60,4 рубля. На АЗС «Татнефть» АИ-92 предлагают по 54,9−55,1 рубля, а АИ-95 — по 59,4−59,95 рубля. В сети «ТрансСиб» цена на АИ-92 составляет 54,7 рубля, а на АИ-95 — 59,2 рубля. На заправках «Юнигаз» действуют следующие расценки: АИ-92 UNI — 55,42 рубля, АИ-92 «Евро» — 54,87 рубля, АИ-95 UNI — 60,37 рубля, АИ-98 UNI — 75,92 рубля.