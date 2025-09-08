В США женщина-инвалид замерзла насмерть в доме престарелых

Жительница Техаса, 73-летняя Синтия Пирс, замерзла насмерть в доме престарелых, ее поместили в комнату без отопления, а также оставили открытыми окна, пишет New York Post со ссылкой на окружную прокуратуру.
Уточняется, что Пирс погибла еще в феврале 2021 года, однако обвинения исполнительному директору заведения Менди Рамзи и директору по оздоровлению Рошель Альварадо предъявили только сейчас.
«Сотрудники объекта не смогли своевременно переместить Пирс в более теплое помещение. Она была доставлена в больницу с температурой тела 94 градуса (34,4, — по Цельсию), а позже скончалась от переохлаждения», — говорится в материале.
По словам дочери женщины Холли Фергюсон, заведение позиционировало себя как лицензированное учреждение по уходу за пожилыми людьми, однако грубая халатность персонала привела к смерти ее матери.
В свою очередь, адвокат Рамзи и Альварадо заявил, что его подзащитные «никакого преступления не совершали».
