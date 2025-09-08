Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата открытия движения по улице Латошинской в Волгограде

Уже сегодня, 8 сентября для волгоградских автомобилистов откроется движение по четырем полосам улицы Латошинской на участке от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив, сообщают в обладминистрации.

Источник: Администрация Волгоградской области

Далее стартует второй этап модернизации дороги, связывающей городские магистрали с федеральной трассой Р-228, соединяющей Сызрань, Саратов и Волгоград.

Работы по завершению первого этапа проинспектировали глава региона Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.

«Я всех поздравляю, дорога получилась хорошая, и сегодня мы запускаем движение», — отметил губернатор.

Глава региона также заявил, что принято решение о начале второго этапа Латошинской. В его рамках будут решены вопросы участка у поста ГАИ и примыкания Третьей продольной к улице Шурухина.

По мнению специалистов, этот участок непростой: предстоит сделать еще 1,8 км дороги. Ее также расширят до четырех полос, также обустроят тротуары и остановки, установят световые опоры. При этом у автозаправочной станции будет организовано круговое движение.

«Эти проекты мы можем реализовать в течение следующих двух-трех лет», — подвел итог губернатор.