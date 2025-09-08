Названа дата открытия движения по улице Латошинской в Волгограде

Далее стартует второй этап модернизации дороги, связывающей городские магистрали с федеральной трассой Р-228, соединяющей Сызрань, Саратов и Волгоград.
Работы по завершению первого этапа проинспектировали глава региона Андрей Бочаров и мэр Владимир Марченко.
«Я всех поздравляю, дорога получилась хорошая, и сегодня мы запускаем движение», — отметил губернатор.
Глава региона также заявил, что принято решение о начале второго этапа Латошинской. В его рамках будут решены вопросы участка у поста ГАИ и примыкания Третьей продольной к улице Шурухина.
По мнению специалистов, этот участок непростой: предстоит сделать еще 1,8 км дороги. Ее также расширят до четырех полос, также обустроят тротуары и остановки, установят световые опоры. При этом у автозаправочной станции будет организовано круговое движение.
«Эти проекты мы можем реализовать в течение следующих двух-трех лет», — подвел итог губернатор.