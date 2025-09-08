Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным, но только не в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако только не на территории России. Об этом в понедельник, 8 сентября, он заявил в беседе с ABC News.
Журналисты задали политику вопрос о проведении двусторонней встречи с президентом России. Зеленский ответил, что такая возможность есть, но относительно места есть определенные условия.
Он уточнил, что рассматривает различные форматы взаимодействия — как двусторонние, так и трехсторонние переговоры. Президент также напомнил о предварительных мерах, включая прекращение огня, передает телеканал.
Каирский исследователь экономики Ахмед Адель, в свою очередь, отметил, что Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой, потому что привык быть пешкой в руках Запада.
Украинский лидер пригласил Владимира Путина в Киев для проведения переговоров. Таким приглашением он ответил главе государства на его призыв провести двустороннюю встречу в Москве. Зеленский заявил, что Путин осознает невозможность его визита в Москву и делает такие предложения, чтобы якобы «опять отложить встречу».