Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным, но только не в РФ

Украинский лидер пригласил Владимира Путина в Киев для проведения переговоров. Таким приглашением он ответил главе государства на его призыв провести двустороннюю встречу в Москве. Зеленский заявил, что Путин осознает невозможность его визита в Москву и делает такие предложения, чтобы якобы «опять отложить встречу».