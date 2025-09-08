ГУ МВД по Пермскому краю: Незаконные рисунки и надписи на фасадах зданий уродуют город

— по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, растений, их содержащих или их прекурсоров» — наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, и от 5 до 30 тысяч рублей, если деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Еще большие санкции предусмотрены для должностных и юридических лиц.