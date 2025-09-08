ГУ МВД по Пермскому краю: Незаконные рисунки и надписи на фасадах зданий уродуют город

Граффити — вид современного искусства при условии, если оно появилось в специально отведенных для этого местах и с согласия собственника объекта, а также не содержит пропаганду запрещенных веществ. Остальные изображения — вне правового поля.
Как правило, такое нелегальное уличное «творчество» оседает на фасадах домов и сооружений, стенах зданий, сетевых опорах, заборах, трансформаторных будках. При этом штрафные санкции для граффитистов достаточно весомые:
— по ст. 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба» — административный штраф в размере до 500 рублей;
— по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, растений, их содержащих или их прекурсоров» — наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, и от 5 до 30 тысяч рублей, если деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Еще большие санкции предусмотрены для должностных и юридических лиц.
В соответствии с ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ, административная ответственность предусмотрена для лиц без гражданства или иностранцев.
За первое полугодие 2025 года сотрудниками полиции составлено 17 административных протоколов за пропаганду наркотических и психотропных средств. В Кунгурском районе мужчина привлечен к ответственности за 12 фактов нанесения запрещенной надписи. Ему назначен значительный денежный штраф. В Свердловском районе молодой человек изобличен в пяти аналогичных противоправных деяниях.
Кроме федеральных, есть еще и региональные законы. Статья 6.8.1 Закона об административных правонарушениях Пермского края № 460-ПК «Ненадлежащее содержание и использование фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов» предусматривает ответственность за нелегальное уличное «творчество». По этой статье в первом полугодии 2025 года Контрольным департаментом администрации города Перми составлено более 450 протоколов.
При обнаружении фактов нанесения графических рисунков на здания необходимо обращаться в полицию или администрацию своего района. С целью установления личностей правонарушителей активно используется информация от жителей города, также в поиске помогают и камеры видеонаблюдения, установленные на улицах.
Отметим, что с 1 января 2024 года в Перми городские власти обещают вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о граффитистах, которые портят фасады зданий. Выплаты получают граждане, которые сообщат информацию о личностях вандалов или предоставят фото- или видеофиксацию момента совершения правонарушения.