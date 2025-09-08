Умер Дэвид Балтимор, лауреат Нобелевской премии по молекулярной биологии

Умер Дэвид Балтимор, выдающийся биолог и лауреат Нобелевской премии 1975 года. Ему было 87 лет. Скончался он в субботу в своём доме в Вудс-Хоуле, штат Массачусетс, из-за осложнений от нескольких видов рака, сообщила его супруга Алис Хуанг.
В 37 лет Балтимор совершил открытие, перевернувшее молекулярную биологию. Он доказал, что информация в клетках может двигаться от РНК к ДНК, опровергнув центральную догму биологии. Ключом стал фермент транскриптаза, обнаруженный в вирусах. Это открытие помогло понять природу ретровирусов, включая ВИЧ, и дало толчок развитию генной терапии для лечения генетических заболеваний.
Балтимор был в центре научной жизни, возглавлял два крупных университета и активно поддерживал исследования СПИДа. В 1980-х годах его обвиняли в фальсификации данных, но он успешно опроверг эти претензии. В 1968 году он начал работать в MIT, где через два года заложил основу для своего главного открытия. Его коллега Дэвид Ботштейн отметил, что Балтимор был самым умным среди молодых учёных MIT, а его доклад в 1970 году сразу указал на будущую Нобелевскую премию.
Ранее стало известно о смерти российского писателя-фантаста Василия Головачева. Самыми знаменитыми произведениями писателя стали произведения «Смерш-2», «Черный человек» и «Реликт», выпущенные многомиллионными тиражами.