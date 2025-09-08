Умер Дэвид Балтимор, лауреат Нобелевской премии по молекулярной биологии

Балтимор был в центре научной жизни, возглавлял два крупных университета и активно поддерживал исследования СПИДа. В 1980-х годах его обвиняли в фальсификации данных, но он успешно опроверг эти претензии. В 1968 году он начал работать в MIT, где через два года заложил основу для своего главного открытия. Его коллега Дэвид Ботштейн отметил, что Балтимор был самым умным среди молодых учёных MIT, а его доклад в 1970 году сразу указал на будущую Нобелевскую премию.