В Уфе отремонтировали 141 дом

В этом году в уфимских многоквартирных домах планируется выполнить 313 видов ремонтных работ в 298 зданиях. На данный момент уже завершен 141 вид работ. Об этом сообщили в Минстрое республики.
В активной стадии находится ремонт кровли в 38 домах, систем водоснабжения и водоотведения — в 4 домах, электроснабжения — в 6 домах. Также идет замена 52 лифтов в 28 зданиях.
Полностью завершены работы по ремонту кровли в 5 домах, систем водоснабжения и водоотведения — в 6 домах, электроснабжения — в 4 домах. Кроме того, в 120 домах заменены 352 лифта.
