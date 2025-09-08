Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе отремонтировали 141 дом

В Уфе подвели промежуточные итоги капитального ремонта домов за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в уфимских многоквартирных домах планируется выполнить 313 видов ремонтных работ в 298 зданиях. На данный момент уже завершен 141 вид работ. Об этом сообщили в Минстрое республики.

В активной стадии находится ремонт кровли в 38 домах, систем водоснабжения и водоотведения — в 4 домах, электроснабжения — в 6 домах. Также идет замена 52 лифтов в 28 зданиях.

Полностью завершены работы по ремонту кровли в 5 домах, систем водоснабжения и водоотведения — в 6 домах, электроснабжения — в 4 домах. Кроме того, в 120 домах заменены 352 лифта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.