Хиромант Чурон рассказала, какие линии на ладони указывают на счастливый брак

Считается, что ровная и непрерывная линия сердца отражает способность к глубокой привязанности, тогда как изломанная или прерывистая может указывать на непостоянство и непредсказуемость в отношениях. Об этом рассказала хиромант Татьяна Чурон.
Чурон отметила, что не существует единственного магического знака, гарантирующего идеальный брак. Для понимания того, кто станет хорошим партнером, требуется анализ совокупности признаков.
Одним из таких признаков является линия сердца, расположенная у основания пальцев. Если она глубокая, четкая и непрерывная, то это свидетельствует об эмоциональной зрелости и стабильности. Отсутствие разрывов, островков или резких изменений указывает на отсутствие серьезных эмоциональных травм или длительных периодов нестабильности, что благоприятно для гармоничных отношений.
Линия, заканчивающаяся между указательным и средним пальцами, считается особенно положительным знаком для брака, отражая баланс эмоций и разума, реалистичный подход к любви и способность к компромиссам, подчеркнула хиромант.
При этом извилистая или прерывистая линия может говорить о эмоциональной нестабильности и склонности к бурным, непредсказуемым отношениям, предупредила хиромант.
— Если линия сердца идет высоко, почти под пальцами, это указывает на исключительную верность и преданность: для такого человека семья стоит на первом месте, он готов к самопожертвованию во имя сохранения отношений, — отметила Татьяна Чурон в беседе с «Москвой 24».
