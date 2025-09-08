Хиромант Чурон рассказала, какие линии на ладони указывают на счастливый брак

Одним из таких признаков является линия сердца, расположенная у основания пальцев. Если она глубокая, четкая и непрерывная, то это свидетельствует об эмоциональной зрелости и стабильности. Отсутствие разрывов, островков или резких изменений указывает на отсутствие серьезных эмоциональных травм или длительных периодов нестабильности, что благоприятно для гармоничных отношений.