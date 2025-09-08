Собянин: роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

Более двух тысяч хирургических роботизированных операций для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями были проведены в Москве с января по июль 2025 года, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что уже достигнут прошлогодний показатель. Глава города подчеркнул, что роботическая хирургия является новым стандартом борьбы с онкозаболеваниями, расширяющим возможности медиков.
«За счёт ювелирной точности и минимальной травматичности они (врачи — прим. ред.) могут выполнять вмешательства, которые ещё недавно считались крайне сложными. Пациенты после них (роботизированных операций — прим. ред.) быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной», — написал Собянин в своём в своем канале в мессенджере Max.
Мэр отметил, что необходимую хирургическую помощь, основанную на самых инновационных технологиях, можно получить в таких столичных онкологических учреждениях, как Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и Московская городская онкологическая больница № 62. Кроме того, подобные операции проводятся в онкоцентре № 1 городской клинической больницы имени С. С. Юдина, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина и Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова.
Напомним, в июне в столице РФ прошёл Московский онкологический форум. Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила на мероприятии, что все онкологические стационары города оборудованы современными роботическими системами. Она добавила, что будет наращиваться работа с федеральными центрами, научными организациями и фармацевтическими компаниями для того, чтобы каждый житель столицы имел доступ к высокотехнологической помощи.