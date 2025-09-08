Собянин: роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

«За счёт ювелирной точности и минимальной травматичности они (врачи — прим. ред.) могут выполнять вмешательства, которые ещё недавно считались крайне сложными. Пациенты после них (роботизированных операций — прим. ред.) быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной», — написал Собянин в своём в своем канале в мессенджере Max.